Prostat büyümesine en konforlu çözüm: HoLEP 

23 Nisan 2024 14:17 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 14:18

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Yaşam kalitesini düşüren ve kişilerde çeşitli psikolojik ve sosyal sorunlara neden olan iyi huylu prostatta yeni yöntem HoLEP’i Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Özlem İlbey anlattı.

PORTAKAL ÖRNEĞİ

HoLEP’in iyi huylu prostat büyümesi tedavisinde kapalı olarak uygulanan bir prostat ameliyatı olduğunu söyleyen İlbey, “İyi huylu prostat büyümesinde, prostatın ortasından geçen idrar kanalı, büyüyen prostat dokusu tarafından sıkıştırılır. Sıkışan idrar kanalından idrarın geçmekte zorlanması sonucunda prostat belirtileri ortaya çıkar” dedi.

Prostat büyümesini portakal örneği ile açıklayan İlbey, iyi huylu prostatla ilgili şunları söyledi: “Portakalın meyvesini büyüyen prostat dokusuna, kabuğunu ise büyüyen dokuların kenara sıkıştırdığı prostat dokusuna benzetebiliriz. Portakalın ortasındaki boşluğu ise idrar kanalı olarak düşünelim. Prostat büyümesi ameliyatında alınan kısım portakalın meyvesidir.”

DİĞER AMELİYATLARA GÖRE DAHA AVANTAJLI

İşlemin detaylarına değinen İlbey, genel ya da kısmi anestezi altında uygulandığını söyledi. “HoLEP ameliyatında, idrar kanalını kapatan prostat dokuları (portakalın meyvesi), prostatın kapsülünden (portakalın kabuğu) penis sertleşmesini sağlayan damar ve sinirlere zarar vermeden sıyrılarak mesane içine gönderilir” diyen İlbey, işlemin devamını şöyle anlattı: “Daha sonra mesaneye gönderilmiş olan prostat dokuları, morselatör adı verilen cihazla öğütülerek dışarı alınır. Bu şekilde, büyüyen prostat dokusunun holmium lazer ile kapsülünden sıyrılarak çıkartılması işlemine HoLEP ameliyatı denilmektedir.” İlbey, HoLEP ameliyatında uygulanan tekniğin diğer bir kapalı prostat ameliyatı olan TURP’dan tamamen farklı olduğunu söyledi.

CİDDİ KANAMALAR OLMUYOR

“Holmium lazer ile dokular kesilirken çok ciddi kanamalar olmaz” diyen İlbey, konuya ilişkin şu detayları verdi: “İşlem sırasında meydana gelen kanamalarda, kanayan damar ağzı lazer ile dağlanır ve kanama durdurulur. Bu yüzden HoLEP prostat ameliyatında kanama miktarı çok fazla olmamaktadır.”

KAN SULANDIRICI KULLANANLAR İÇİN UYARI

İlbey, hastanın birden fazla kan sulandırıcı ilaç kullanılması durumunda mümkünse ilaçlardan bir tanesini kesmek gerektiğini söyledi. “Hasta sadece asetil salilisilik asit içeren ecopirin, bebek aspirini, aspirin gibi ilaçlar kullanılıyorsa, HoLEP prostat ameliyatı rahatlıkla yapılabilir” diyen İlbey, Coumadin kullanan hastalarda, mümkünse düşük molekül ağırlıklı heparin verilerek HoLEP ameliyatının yapılmasını önerdi.

İDRAR KAÇIRMAK TARİH OLUYOR

İlbey, ameliyat sırasında idrar tutan kasların korunması halinde idrar kaçırmanın görülmediğini söyledi. “İşlem sırasında idrarı tutan kaslar çok iyi korunur” diye belirten İlbey, şunlara dikkat çekti: “Bazı hastalarda sonda çekildikten sonra geçici idrar damlamaları görülebilir. Bu damlamalar bazı ilaçlar ve egzersizlerle kısa bir süre sonra düzelir.”

1 GÜN SONRA TABURCU

“Hastalar taburcu edildikten 3-4 hafta sonra kontrole gelir” diyen İlbey, ilk zamanlarda idrarda yanma görülebileceğinin altını çizerek “Eğer şikayet varsa buna yönelik tedavi uygulanır” dedi. Prostat ameliyatı sonrası sondanın kalma süresinin açık prostat ameliyatında 1 hafta, TUR ameliyatında 2-3 gün olduğuna dikkat çeken İlbey, HoLEP ameliyatında ise bu sürenin 1 gece olduğunu belirtti.

İlbey, HoLEP ameliyatında büyümüş olan prostat dokusu tamamen çıkarılmasından dolayı hastalıkta tekrarlama olmayacağını kaydetti.

KANSER GELİŞİR Mİ?

İyi huylu prostat büyümesi nedeniyle yapılan tüm ameliyatlarda, prostatın sadece büyüyen ve idrar kanalına bası yapan kısmı çıkardığını kaydeden İlbey, “Kanserin geliştiği prostatın dış zar kısmı kalır. Bu yüzden ameliyat sonrası ilerleyen zamanlarda prostat kanseri gelişme riski vardır” ifadelerini kullandı.

ÇOCUK SAHİBİ OLMAYA ENGEL DEĞİL

HoLEP’in cinsellik üzerine etkilerini değerlendiren İlbey, şunları söyledi: “Ameliyatın ereksiyon (sertleşme) üzerine hiçbir zararlı tesiri yoktur. Bu ameliyattan sonra meni, mesane boynu açık olduğundan önce idrar kesesine gider ve sonra idrar ile dışarı atılır” diyen İlbey, bunun hastanın sağlığı üzerine hiçbir zararı olmadığının altını çizerek “Ancak çocuk sahibi olmak istendiğinde normal yollardan gebelik oluşması sorun olabilir. Meni gelmeye devam eder, bu kişiler eğer isterlerse tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olabilir” diye konuştu.