Canan Karatay "limon yağını yatağınıza kıyafetlerinize dökün" dedi! Mışıl mışıl uyumanın formülü

23 Nisan 2024 16:00 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 08:28

Prof. Dr. Canan Karatay, C vitamini bakımından zengin olan limonun çekirdeğinden elde edilen yağın insan sağlığına faydalarını ilk kez açıkladı. Yatağa ve kıyafetlere dökülmesini tavsiye eden Canan Karatay, bu açıklamasıyla bir kez daha şaşırtmayı başardı.

CANAN KARATAY'DAN LİMON YAĞI AÇIKLAMASI!

Karatay, C vitamini bakımından zengin olan ve limon çekirdeğinden elde edilen limon yağının uçucu bir madde olduğunu vurguladı. Mışıl mışıl bir uyku çekmenin formülü olarak vurguladığı limon yağının özellikle sıcak havalarda artan akarlar ve haşereleri engellediğini belirten Karatay, bir damlasının bile rahat bir uyku çekmenize yardımcı olacağını vurguladı.

Limon yağı keskin kokusu ve asidik özelliği nedeniyle haşerelerin hoşlanmadığı bir koku türüdür. Tıpkı fesleğen, nane ve çay ağacı gibi haşereler limon yağının keskin kokusunun olduğu yere asla gelmez.

Akarlar ve haşereler sıcaklığın artmasıyla genellikle evlerde tozlu alanlarda kıyafetlerde ya da vücudumuzda kirpiklerde birikir. Haşerat ya da akarların vücuda temas esansında aşırı kaşıntı ve kızarıklık oluşur. Bu da yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Ancak limon yağı sayesinde bu durumun yaşanma olasılığı azalır. Canan Karatay özellikle yataklara ve kıyafetlere dökülmesini tavsiye ettiği limon yağının aynı zamanda çamaşır makinesini içine de damlatılmasını tavsiye eder.

Limon yağı aynı zamanda cilt sağlığına da faydaları var. C vitamini bakımından zengin olan limon yağı kırışıklıktan kuruluğa kadar fayda sağlar. Özellikle sivilceli ciltlerde iltihap oranını azaltır. Gözenekleri küçülterek sebum dengesini sağlar. Kuru saça sahip olanlar şampuanlarına ekleyerek saçlarını yıkayabilir. Bu sayede saç kökleri güçlenerek hem dökülme engellenir hem de daha parlak görünmesi sağlar.