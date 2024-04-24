5 değil 6 değil 8 saat uyuyun! Zeka ve mutluluk seviyesini artırıyor

24 Nisan 2024 09:31 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 09:55

İngiltere uyku araştırma enstitüsünde yapılan bir araştırmada bir bireyin günde kaç saat uyuması gerektiği bilimsel olarak kanıtlandı. Uzmanlar, uyku araştırmasına dahil olan binden fazla birey üzerinde yaptıkları araştırmada ilginç sonuçlara rastladı. Uyku kalitesi azaldıkça kişinin zeka ve mutluluk seviyesinde de azalma meydana geldiği tespit edildi.

5 DEĞİL 6 DEĞİL 8 SAAT UYUYUN!

Yıllardır tartışmalara neden olan konu hakkında uzmanlar, 5 ya da 6 saatin uyku verimi açısından doğru olmadığını vurguladı. Araştırmaya katılan uzmanlar uyku saatinin kişinin beslenmesinden düzenli sporuna kadar önemli bir ayrıntı olduğunu vurguladı. Uykunun, kişinin DNA'sıyla ilişkili olduğunu vurgulayan uzmanlar, en kaliteli saat aralığının ise gece 12 sabah 7 ortalama 8 saati bulması gerektiğinin altı çizildi.

Düzenli uyku sinir sistemine hızla sirayet eder. Hücreleri yenileyerek vücudun daha genç ve dinç kalmasını sağlar. Uzmanlar bu yüzden uyku süresinin bebeklikten belirlenmesi gerektiğini hatırlattı. Bir bebek, gelişim sürecinde kaç saat uyuyorsa her zaman o saat aralığında uyuması gerekiyor. Bu yetişkinlik döneminde de geçerli. 8 saat ilk etapta uzun gelebilir. Ancak vücudun işlevselliği sırasında da bir aksiyon olduğundan 8 saat tam da bu aksiyonu karşılar.

Yani uyku halindeki bir vücutta 3 saatte sindirim sistemi çalışır. Sindirim işlevselliğini bitirdikten sonra sinir sistemin kendini yeniler bu da en az 2 saat sürer. Ardından vücut tüm toksinleri boşaltım sisteminde biriktirmeye başlar. Bu yüzden hemen hemen herkes tuvalet ihtiyacı ile uyanır.