TBMM'de çocuk özel oturumu... Kurtulmuş koltuğunu 12 yaşındaki Aysima'ya devretti 

23 Nisan 2024 00:10 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 00:10

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, "TBMM 23 Nisan Çocuk Özel Oturumu"nun açılışında, "Sevgili çocuklar, geleceğin değerli milletvekilleri, hepiniz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hoş geldiniz. Sizleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Genel Kurul Salonu'nda ağırlamak bizler için de çok büyük bir onur, çok büyük bir neşe. Neşenizle, gelecek umutlarınızla Meclisimize şeref verdiniz." sözleriyle yaptı.

TBMM'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Milli Mücadele ile kurduğunu vurgulayan Kurtulmuş, meclisin bu süreçte hem kurtuluş mücadelesi veren bir karargah olarak görev aldığını hem de milli iradeyi temsil eden ve devleti kuran nadir meclisler arasında yer aldığını belirtti.

Genel Kurul Salonu'nda bulunan çocuklara işaret ederek konuşan Numan Kurtulmuş, "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' düsturu altında inşallah aranızdan çok sayıda evladımızın gelecekte bu Meclis çatısı altında ülkeyi yöneteceğini biliyoruz. Hepinize başarılar diliyorum" şeklinde ifade etti.

KOLTUK AYSİMA'YA EMANET!

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis Genel Kurulu başkanlık koltuğunu 6. sınıf öğrencisi Aysima Arslan'a devretti. Başkanlık Divanı'ndaki katip üye koltuklarına 4. sınıf öğrencileri Defne Dadakoğlu ile Mehmet Ömür Bakan oturdu.

Aysima Arslan, konuşmasında, bu anlamlı günün, tüm millet ve insanlık için iyiliklere, esenliklere ve güzelliklere vesile olması temennisinde bulundu.

"BUGÜN EGEMENLİK BAYRAMIDIR, KUTLU OLSUN"

Bugünün, TBMM'nin açılışıyla birlikte egemenliğin millete verildiği mutlu bir gün olduğunu söyleyen Arslan, "O günlerde Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki milletimizin nice zorluklarla nasıl da kahramanca mücadele ettiğini ve hangi güç durumlara göğüs gererek bize bu aziz vatanı ve milli irademizin sembolü TBMM'yi emanet ettiklerini çok iyi biliyoruz. Bugün milli egemenliğin bayramıdır, kutlu olsun." temennisinde bulundu.

Aysima Arslan, milli egemenlik bilinciyle dopdolu oldukları bugünü, çocuklara bayram olarak hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan teşekkürlerini, Türkiye'ye olan sevgileri, çalışkanlıkları ve yüksek hedeflere odaklanışlarıyla göstereceklerini belirtti.