Türkiye ile Irak arasında tarihi iş birliği... Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK'ya karşı ortak hareket edeceğiz

22 Nisan 2024 16:55 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 18:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 yıl sonra ziyaret ettiği Irak'ta iki ülke arasında kritik anlaşmalara imza atıldı. Anlaşmalar kapsamında iki ülke arasındaki ticaret hacminin daha da yukarılara ulaştırılması hedefleniyor.

Terörle mücadele konusunda ortak hareket etme kararı alan iki ülke arasındaki görüşmelerin arından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Irak Başbakanı Sudani, Gazze'de yaşananlar için "Acil bir ateşkes öneriyoruz. İnsani yardımların oluşması için gerekli çalışmaların yapılmasını istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Hemen ardından söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları ise şöyle:

"IRAK STRATEJİK KOMŞUMUZ"

"Şahsıma ve heyetime gösterilen kabulden ötürü tüm Iraklı kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Irak ortak tarihi, beşeri ve kültürel bağlara sahip olduğumuz, stratejik değer atfettiğimiz bir komşumuzdur. Irak ile ilişkilerimizi karşılıklı saygı ve iyi komşuluk ilkesi temelinde ortak çıkarlarımızı gözeterek ilerletme yönünde güçlü siyasi iradeye sahibiz. Bugünkü ziyaretimizde bunu bir kez daha teyit ettik.

BİRÇOK ALANDA İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI

Ziyaretimin ve az önce imzalanan anlaşmaların Türkiye-Irak münasebetlerinde yeni bir dönüm noktasını teşkil edeceğine inanıyorum. Sayın başbakan ile birlikte altına imza attığımız ortak iş birliği için stratejik çerçeve anlaşması sağlam bir yol haritasını teşkil ediyor. Güvenlik, terörle mücadele, ekonomi, ticaret, enerji, ulaştırma, çevre, sınır aşan sular, sağlık, eğitim gibi pek çok alanda teknik müzakerelerin sürdürülmesini sağlayacak ortak daimi komiteler kurulmasına karar verdik. Ayrıca güvenlikten ticarete, ulaştırmadan tarıma pek çok başlıkta imzalanan metinler ilişkilerimizin ahdi zeminini güçlendirirken yeni iş birliği imkanlarını da beraberinde getirecek.

TERÖRE KARŞI ORTAK MÜCADELE

Cumhurbaşkanı Reşit ve Başbakan Sudani ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ilişkilerimizi geniş bir yelpazede ele aldık. Güvenlik ve terörle mücadelede iş birliği en önemli gündem maddelerinden birini oluşturdu. Irak topraklarından Türkiye'yi hedef alan PKK ve uzantılarına karşı alabileceğimiz müşterek adımları istişare ettik. PKK'nın Irak'ta yasaklı örgüt ilan edilmesini memnuniyetle karşıladık. Resmen terör örgütü ilan edilerek Irak'taki varlığının sonlanacağına olan güçlü inancımı paylaştım. Bu komşuluk ve kardeşlik hukukumuzun da gereğidir. Irak hükümetinin bu konuda atacağı adımlarda ihtiyaç duyacağı tüm desteği sağlamaya hazırız. FETÖ ile mücadele de görüştüğümüz konulardan biri oldu.

"TİCARET HACMİNİN ARTMASINDA KALKINMA YOLU PROJESİ ÖNEMLİ"

Geçtiğimiz yıl 20 milyar dolar seviyesinde seyreden ticaret hacmini üst seviyeye çıkarmak istiyoruz. Ticaretimizin önündeki suni engelleri kaldırabilme noktasında yapılabilecekleri ele aldık. Kalkınma yolu projesinin bu hedef bakımından hayati önemine değindik. Başta Irak olmak üzere tüm bölgenin istikrarına ve refahına katkı sunacak bu stratejik planlamaya dair kararlılığımızı imzaladığımız mutabakat muhtırasıyla perçinlemiş olduk.

Su konusunda Irak'ın yaşadığı sorunların farkındayız. İklim krizi ve kuraklık Irak'ı olduğu kadar Türkiye ve bütün dünyayı olumsuz etkiliyor. Su miktarı kadar israfın önlenmesi de önemli. Tesis ettiğimiz ortak daimi komite su alanındaki iş birliğimizi akılcı, bilimsel temelde ve ortak çıkarlarımızı dikkate alarak daha ileriye taşıyacak.

Görüşmelerimizde ayrıca enerji, sanayi, sağlık, eğitim, bilim, turizm ve diğer başlıklarda da iş birliğinin geliştirilmesi için ortak irademizi bir kez daha teyit etmiş olduk.

"İRAN-İSRAİL GERİLİMİ, FİLİSTİN'DEKİ KATLİAMI GÖLGELİYOR"

Bugünkü ziyareti Filistin'de yaşanan insanlık dramının yansımaları altında gerçekleştiriyoruz. Gazze'de akan kanın durması için elimizden geleni yapıyoruz. Mevkidaşlarımla İsrail'in Filistin'de uyguladığı zulmün bölgemize etkilerini de aldık. İsrail ile İran ekseninde yaşanan gelişmeler, savaşın yayılma ve tırmanma riskini artırmakta, dahası Filistin'deki katliamı gölgelemektedir. Bu gerilimden Iraklı kardeşlerimiz de olumsuz etkilenmekte. Buradan ilgili tüm taraflara gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınmaları telkinimi tekrar hatırlatmak istiyorum.

1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen bir Filistin devletinin kurulması bölge barışının anahtarıdır. Türkiye olarak bu amaç doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar 45 bin tondan fazla insani yardım göndererek Gazzeli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu gösterdik.

"IRAK'A SİYASETİMİZDE ETNİK AYRIM GÖZETMİYORUZ"

Irak ziyaretimin ikinci ayağı için birazdan Erbil'e geçeceğiz. Öncesinde Irak'ın asli unsurlarından Türkmen kardeşlerimizle de bir araya geleceğiz. Erbil'de ilave iş birliği imkanlarını ele alacağız. Irak'a yönelik siyasetimizde farklı etnik, meshebi veya dini kesimler arasında ayrım gözetmediğimizin bilinmesini isterim. Hangi mezhebe mensup olursa olsun Irak halkı bizim kardeşimizdir, dostumuzdur. Tüm Irak'ı bir bütün olarak görüyor ve Irak'ın demografik zenginliğine büyük değer veriyoruz. İnşallah Irak ile ilişkilerimize dostluk, kardeşlik ve komşuluk hukuku açısından bakmaya devam edeceğiz. Geçmişte olduğu gibi iyi ve kötü günlerinde Iraklı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

Bölgesel gelişmeler açısından kritik bir dönemde gerçekleşen ziyaretimin yeni başlangıçlara vesile olacağına inanıyorum. Tüm Iraklı kardeşlerimize samimi misafirperverlikleri için tekrar teşekkür ediyorum. Şahsım ve milletim adına tüm Irak halkına en kalbi selamlarımı iletiyorum. İstişarelerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum."