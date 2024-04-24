Özgür Özel'den erken seçim mesajı: Böyle bir çağrım yok ama...

24 Nisan 2024 00:24 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 00:25

TBMM'nin açılışının 104. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlene resepsiyona katılan CHP lideri Özgür Özel, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Özel, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in seçim sonrası başarısını tebrik ettiğini belirterek resepsiyondan önce Sezer'e teşekkür ziyaretinde bulunduğunu açıkladı.

'YENİ ANAYASA' AÇIKLAMASI

Özel, Anayasa değişikliğine yaklaşımına ilişkin gelen soru üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme yaptıktan sonra cevap vereceğini söyledi. Özgür Özel, "Ben, Sayın Erdoğan'ı dinlemeden müzakerelere kapıyı kapatmam." dedi.

Anayasa'nın uyulmak için yapıldığını hatırlatan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son Anayasa, Sayın Erdoğan için yapıldı, bu Anayasa'ya uyuyor mu? Mevcut Anayasa'ya uyan bir Erdoğan, bizimle geleceğe dönük bir Anayasa konuşabilir ama mevcut Anayasa'ya uyulmaması durumunu ben doğru bulmuyorum. Madem uymayacağız niye değiştiriyoruz. Değiştireceksek uyacak mıyız? O zaman güven arttırıcı adımlara ihtiyaç var. O adımları görüşebilirim kendisiyle. Ama bugünkü şartlarda güven arttırıcı adımlar, karşılıklı iyi niyet ve Anayasa'ya tam sadakat noktasına Sayın Cumhurbaşkanı yaklaşırsa biz de kendisiyle müzakereye yaklaşırız."

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI OLACAK MI?

CHP lideri Özel, "Seçim sonrasında erken seçimi gündeme getirmediğiniz için eleştirildiniz. Eğer saydığınız konular yerine getirilmezse siz CHP olarak erken seçimi gündeme taşır mısınız? Bununla ilgili adımlar atar mısınız?" sorusuna şu şekilde cevap verdi:

"Ben ana muhalefet lideri olarak seçimde verdiğim söze bağlıyım ve bir erken seçim çağrım yok. 31 Mart seçimlerinin sonucunu böyle okumuyorum. Ama yarın hala yanlışlar yapılır ve millet erken seçim talep ederse ben erken seçimi en çok isteyecek kişiyim. Çünkü bir an önce iktidar olmak istiyoruz. Ama millet istemeden ben istemeyeceğim. Bu CHP'nin yeni dönem siyaseti, millete kulak veren, milletin tarafında siyaset."