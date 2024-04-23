Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme için tarih verdi

23 Nisan 2024 16:17 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 17:40

CHP lideri Özgür Özel, Meclis'te düzenlenen 23 Nisan oturumunun ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Özel'in açıklamaları şöyle:

"Cumhurbaşkanının bugün değişimden bahsediyor olması, CHP'nin siyasetin diline egemen olduğunu gösteriyor. Bu güzel bir şey. CHP değişerek güçlendi. Bu tutumlarını değiştiremezlerse zayıflamaya devam devam edecekler.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME İÇİN TARİH VERDİ

Sayın cumhurbaşkanı ile önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz. Kendilerinden randevu talep edeceğiz.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE DESTEK VERECEK Mİ?

Ancak anayasa ile ilgili ilgili birtakım talepleri ileteceğini söyledi. Tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi müzakere zeminidir ve her zaman liderler birbirleriyle konuşulur. Sayın meclis başkanı da bir ziyaret yapacağını söyledi ama anayasayı değiştirelim demesi için birisinin uyması lazım. Geçen sefer değiştirilen anayasaya niye uymuyorsunuz? Bir anayasa uymamak için değiştirilir mi? Eğer anayasayı değiştireceksiniz önce uyduğunuzu görmemiz lazım.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymamak, Anayasa Mahkemesi kararlarına uymamak, birinci derece mahkemesine AYM'yi ezdirmek hangi anayasaya uymak? Anayasa ayaklar altında. O yüzden elbette ikimiz de gündemlerimizi konuşacağız. Müzakereler görüşmeler elbette olur ama bir şeyi değiştirmek istiyorsanız önce bir mevcuduna uyun, onu görelim."