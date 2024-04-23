Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel TBMM'de bir araya geldi

23 Nisan 2024 20:17 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 22:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında TBMM’de düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını cevapladı.

''ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA GÖRÜŞECEĞİZ''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le salonda görüşür müsünüz sorusuna, “Çocuklarla 23 Nisan’ı kutladık. Sonra İstanbul seferi yaptık döndük ve buradayız. Benimle görüşme talepleri oldu inşallah en kısa zamanda bir araya gelişi gerçekleştiririz. Burada ayaküstü olacak iş değil bunlar” cevap verdi.

Erdoğan önümüzdeki hafta görüşmenin olacağını ekledi. CHP lideri Özgür Özel de Erdoğan ile çay içip haftaya görüşeceklerini söyledi.

“GÖRÜŞME GÜNDEMİNİ BURADAN İLAN ETMEM CUMHURBAŞKANINA AÇIK MEKTUP GİBİ OLUR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştireceği görüşme öncesinde CHP’nin önceki genel başkanları ile görüşeceğini söyleyen Özgür Özel, "Bu her iki tarafında önem atfettiği bir çalışma ziyareti diyebiliriz. Her ikimizin de gündemleri var, o gündemleri takip edeceğiz görüşmede. Randevuyu talep ettikten sonra netleşirken, görüşmenin içeriğine, devlet geleneklerine uygun, siyasi kültürümüze uygun bir şekilde belki kısa bir ön müzakere yapar arkadaşlar, ardından görüşmeyi gerçekleştiririz. Benim görüşme gündemini buradan ilan etmem Cumhurbaşkanına açık mektup gibi olur” ifadelerine yer verdi.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE KAPILAR AÇIK

Anayasa değişikliği hakkında da konuşan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı dinlemeden kesin bir şey söylemesinin yanlış olacağını dile getirdi. İktidarın anayasaya uyması konusunda gerekli ilerlemeleri görmeleri halinde kendilerinin de müzakere görüşmelerine katkı sağlayacağını söyleyen Özel, herhangi bir erken seçim talebinin seçmene saygısızlık olacağını, yerel seçimlerde bunun talep etmek için oy istemediklerini ve millet istemeden kendilerinin de erken seçim istemeyeceğini söyledi.

İKİNCİ GÖRÜŞME OLUR MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştireceği görüşmenin ardından tekrar bir araya gelip gelmeyeceklerine yönelik sorulan soruyu cevaplayan Özel, "Bu ikili ilişkiler, o toplantıya kimin nasıl geldiğine ve nasıl ayrıldığına, o toplantıdan ayrıldığında o toplantıyı verimli bulup bulmadığına bağlı. Bu iki taraflı bir şey. Siyasette her iki tarafta memnunsa, toplum bundan memnunsa ve toplumun, insanların yüzü gülüyorsa yüz güldürmek siyasetçilerin işi. Ama beyhude bir çabaysa o zaman tekrarlanmaz. Ben tekrarlanacağı ve sonuç alabileceğimiz bir görüşmeyi ümit ediyorum” diye konuştu.