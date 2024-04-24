Özgür Özel'den 23 Nisan'da dikkat çeken devir teslim! Kime, ne mesaj verdi?

24 Nisan 2024 01:00 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 01:22

Özgür Özel'den erken seçim mesajı: Böyle bir çağrım yok ama...

Özgür Özel'den erken seçim mesajı: Böyle bir çağrım yok ama...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel TBMM'de bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel TBMM'de bir araya geldi

Özgür Özel, '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' etkinlikleri kapsamında TBMM'deki makamında çocuklarla bir araya geldi. Çocuklarla sohbet eden Özel, bayramlarını kutladı.

Özel, Bilkent Üniversitesi'nde katıldığı söyleşide tanıştığı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu kendisine devretmesini isteyen Bilkent Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesine bağlı Müzik Hazırlık Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Dora Mimaroğlu'na verdiği sözü tuttu.

Meclis'teki makamında çocuklarla bir araya gelen Özel'in Mimaroğlu ile aralarında geçen diyalog gündem oldu.

'KOLTUK' MESAJI KİMEYDİ?

Özgür Özel, koltuğunu Mimaroğlu'na devrederken, "Bu koltuk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğu. O 'iki büyük eserim var' diyor. Biri Cumhuriyet biri Cumhuriyet Halk Partisi" dedi.

Dora Mimaroğlu'nun elini sıktıktan sonra koltuğunu devren Özel "İsterseniz sırtınızı dayayın. Bu koltuktan iyice yerleşmezsen kaldırabilirler." dedi.

Sosyal medyada da gündem olan diyalog sonrası akıllara, "Özgür Özel'in mesajı kimeydi?" sorusu geldi.