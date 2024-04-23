Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa açıklaması

23 Nisan 2024 14:38 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 22:12

TBMM Genel Kurulu, TBMM’nin açılışının 104. Yıldönümü dolayısıyla özel gündemle toplandı. Özel oturuma başkanlık eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasaya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

104’üncü yıl dönümünün idraki dolayısıyla taşıdığımız onuru hep birlikte, milletçe paylaştığımız bir günü kutladıklarını belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"CUMHURİYETİN KURULUŞUNUN İLK ADIMI"

"104 yıl evvel Türkiye’nin içinde bulunduğu zor şartları hepimiz gayet iyi biliyoruz; savaşta yıkılmış, tarumar edilmiş, her tarafı işgal edilmiş, payitahtı işgal edilmiş olan bir ülkenin en zor ve çetin şartlar içerisinde yeniden bir araya gelerek birlik ve beraberlik içerisinde küllerinden doğmasının en önemli işaretlerinden birisi 23 Nisan 1920’de Ulus’taki ilk Meclis binasında gerçekleştirilen toplantıdır ve Türkiye Cumhuriyet devletinin kuruluşunun ilk adımı olan Meclisimizin gerçekleştirilmesidir.

Öncelikle, o zor şartlar içerisinde Meclisimizi hem Millî Mücadele’nin karargâhı hâline getiren hem Türkiye demokrasisinin kuruluşunun merkezi hâline getiren hem de bu anlamda devleti kuran bir Meclis olma niteliğini ortaya koyan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ilk Meclisin o kahraman azalarının hepsini saygıyla, hürmetle yâd ediyoruz."

"ÖNCELİKLİ GÜNDEM ASRA UYGUN ANAYASA"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasa ve anayasa yapma gücüne ve yetkisine sahip olduğunu belirten Numan Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:

"Bu meclis halkın verdiği oyların yüzlerin 95'ine sahip bir meclistir. Yeter ki doğru zeminlerde tartışmayı başaralım. Doğru yöntemler de partilerin uzlaşı ile varacağı yöntemlerdir. Gerçekten sivil, darbelerin gölgelerinden kurtulmuş anayasa yapması Meclis'in boynunun borcudur. Öncelikli gündem asra uygun anayasa. Bu haftayı geride bırakıp partilerle yapacağımız temaslarla bu süreci başlatacağız. Her kurumun bu sürece katkı vermesini temenni ediyoruz."

ÇALIŞMALAR HIZ KAZANACAK

Kurtulmuş şunları söyledi:

“Yeter ki doğru zeminde ve doğru yöntemlerle tartışmayı başaralım. Doğru zemin TBMM’dir. Doğru yöntemler de partilerin uzlaşıyla bulacağı yöntemlerdir. Türkiye’nin bundan sonraki süreçte gerçekten sivil yeni bir anayasayı yapması Türkiye’nin boynunun borcudur. 23 Nisan haftasından sonra önce partilerle yapacağımız temasla bu süreci başlatmayı düşünüyoruz. Arkasından da sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, kurum ve kuruluşun sürece katkı vermesini temenni ediyoruz.”