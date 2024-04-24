İYİ Parti'den ayrılan 2 milletvekili CHP'ye geçiyor! Rozetlerini Özgür Özel takacak

24 Nisan 2024 10:24 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 10:31

İYİ Parti’den istifa ettikten sonra bağımsız kalan bazı milletvekillerinin ismi CHP ile anılmaya başlanmıştı. Bu kapsamda İzmir Milletvekili Ümit Özlale ve Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar gibi isimler ileri sürülse de bu isimler doğrulanmadı.

Cumhuriyet gazetesinin parti kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre; bugün CHP’nin Meclis’te yapılacak grup toplantısında partiye iki yeni milletvekili katılacak. Yeni vekillere rozetini CHP lideri Özel takacak.

CHP’ye ilerleyen günlerde de yeni katılımların olabileceği konuşuluyor.

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