24 Nisan 2024 10:24 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 10:31
İYİ Parti'den ayrılan 2 milletvekili CHP'ye geçiyor! Rozetlerini Özgür Özel takacak
İYİ Parti'den istifa eden 2 milletvekilinin CHP'ye geçeceği iddia edildi. CHP lideri Özgür Özel'in iki vekile bugünkü grup toplantısında rozet takacağı belirtildi.
Editör: Onur Kaya / Kaynak: Cumhuriyet
İYİ Parti’den istifa ettikten sonra bağımsız kalan bazı milletvekillerinin ismi CHP ile anılmaya başlanmıştı. Bu kapsamda İzmir Milletvekili Ümit Özlale ve Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar gibi isimler ileri sürülse de bu isimler doğrulanmadı.
Cumhuriyet gazetesinin parti kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre; bugün CHP’nin Meclis’te yapılacak grup toplantısında partiye iki yeni milletvekili katılacak. Yeni vekillere rozetini CHP lideri Özel takacak.
CHP’ye ilerleyen günlerde de yeni katılımların olabileceği konuşuluyor.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: Cumhuriyet