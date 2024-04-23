Fatih Erbakan'dan "yeni anayasa" çıkışı: Ne yapmak istediklerini görmemiz lazım 

23 Nisan 2024 23:38 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 23:57

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'in açılışının 104. yılında gerçekleştirilen 23 Nisan özel oturumunda yeni anayasa çağrısı yapmış ve “Yeni anayasa mecburidir, Türkiye’nin borcudur.” ifadelerini kullanmıştı. Kurtulmuş, 23 Nisan resepsiyonunda "yeni anayasa" için yeni bir çıkış yaptı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda, gazetecilerin sorularını cevapladı. Erbakan yeni anayasa sorusuna, kapıyı açık bırakarak cevap verdi.

Erbakan, partisinin yerel seçimlerde AK Parti'ye kaybettirip kaybettirmediğinin sorulması üzerine, "Hiçbir ilde biz kaybettirmedik. Özellikle bende baktım. Aradaki puan farkı bizim oyumuzun çok daha üzerinde. Hatta bazı yerlerde MHP AK Parti'ye kaybettirmiş oldu. Mesela Yozgat'ta, Adıyaman'da, Kilis'te... Ama bizim hiçbir yerde öyle bir etkimiz olmadı." dedi.

"Siz İstanbul'da aday çıkarmasaydınız da vaziyet değişmiyordu" şeklindeki değerlendirmeye karşılık da Erbakan, "Değişmiyordu. 11 Puan fark var. Bizim de 2,6." dedi.

YENİ ANAYASA SORUSUNA CEVAP: GÖRMEMİZ LAZIM

Yeni anayasa çalışmalarına ilişkin sorulan soruya cevap veren Erbakan, "Onunla ilgili ne yapmak istediklerini görmemiz lazım. Onu gördükten sonra yetkili kurullarımızla, hukukçularla değerlendirip ona göre bir tavır sergileyeceğiz." dedi.

YEREL SEÇİM DEĞERLENDİRMESİ

Sorulması üzerine Mahalli İdareler Genel Seçim sonuçlarının beklentilerinin altında gerçekleştiğini söyleyen Erbakan, "Biz sahada çok daha yüksek bir teveccühle karşı karşıyaydık. İl Genel Meclisinde yüzde 6,98, belediye başkanlığında 6,2 oy almışız. 110 ilçede yüzde 10'u, 140 ilçede de yüzde 20'yi geçmişiz, 20 ilde de yüzde 10'un üzerinde ve 3 milyonun üzerinde bir oy..." bilgisini paylaştı.