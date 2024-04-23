Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DEM Parti'ye açık uyarı: Bedelini ödemeye hazır olun

23 Nisan 2024 12:05 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 12:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 yıl aranın ardından gerçekleştirilen ve kritik anlaşmalara imza atılan Irak ziyaretinin dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.

Gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalar yapan Erdoğan, DEM Partili Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyelerinin meclis açılışında İstiklal Marşı'nın okunmaması ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinden Türk bayrağının kaldırılması tartışmalarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuya ilişkin DEM Parti'ye yönelik tepkisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasanın hükümlerini hatırlattı. Türkiye'nin birliğini ve beraberliğini bozmaya yönelik adımların karşılıksız kalmayacağını vurgulayan Erdoğan, anayasayı çiğneyenlerin bedelini ödemeye de hazır olmaları gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Irak ziyaretini İhlas Medya adına Türkiye Gazetesi Ankara Temsilcisi Akif Bülbül takip etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM Parti tartışmalarına ilişkin açıklamaları şöyle:

"HUKUK DEVLETİNDE BUNUN BİR KARŞILIĞI VAR"

"Bu konuyu İçişleri Bakanlığımız şu anda kapsamlı bir şekilde incelemektedir. Türkiye'de hepimizi temsil eden değerler vardır. Bunları dışlamak, bunlara saygısızlık etmek, birlik ve bütünlüğümüze kastetmek anlamına gelir ve tabii ki hukuk devletinde bunun da bir karşılığı vardır. Bunları daha önce de söyledim. Teröre destek vermek, terörle müşterek hareket etmek şüphesiz ki bizim değerler silsilemize saldırıdır ve bununla ilgili olarak da anayasanın çok açık hükümleri vardır. Türk'ü de Kürt'ü de Laz'ı da Çerkez'i de diğer gruplar da bu ülkenin hür ve eşit vatandaşlarıdır. Bunu değiştirmeye kimsenin gücü yetmez ve yetmeyecek.

"ANAYASAYI ÇİĞNEYEN BEDELİNİ ÖDER"

Birliğimize ve bütünlüğümüze böylesine kışkırtıcı eylemlerle el uzatmaya kalkanlara bundan önce hukuk zemininde hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz. Buna bir defa herkesin hazır olması gerekir. Sayın Devlet Bahçeli’nin yapmış olduğu açıklamalar anayasa hükmünün icrasından başka bir şey değildir. Aynı durum şu anda benim için de geçerlidir. Anayasanın hükümlerini kimler çiğnemeye kalkıyorsa bedelini de ödemeye hazır olmalıdır."

BAHÇELİ ATEŞ PÜSKÜRMÜŞTÜ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün yayımladığı 23 Nisan mesajında DEM Partili belediyelerde yaşanan İstiklal Marşı ve Türk bayrağı krizine ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ay yıldızlı al bayrak bağımsızlığımızın simgesi, İstiklal Marşı hürriyet namusumuzun, birlik ve beraberlik hissiyatımızın manzum seslenişidir. Bunlara kim karşı geliyorsa, bunlarla kimlerin sorunu varsa, mutlak surette hukukun amir hükümleri işletilerek hesaba çekilmelidir. Gelişmeler karşısında aziz milletimiz infial halindedir.

Türk bayrağını kabullenemeyen şerefsizlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından derhal çıkarılması, mallarına-mülklerine el konulması, bunun yanında DEM Parti hakkında kapatma davasının açılarak bölücü milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması, müfettiş görevlendirilmesiyle oyalanmaktan ve zamana oynamaktan vazgeçilmesi tarihe, ecdada, vatana ve millete namus borcudur. Türkiye Cumhuriyeti’ni sömürge ülkesi veya çadır devleti görenlerin taşıdıkları sorumluluk ne olursa olsun bedel ödemeleri hayat memat konusudur."