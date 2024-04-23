Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

23 Nisan 2024 14:24 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 14:47

Anıtkabir'de 23 Nisan töreni... TBMM Başkanı Kurtulmuş: Milli egemenlik ve tam bağımsızlıktan asla vazgeçmeyiz

Anıtkabir'de 23 Nisan töreni... TBMM Başkanı Kurtulmuş: Milli egemenlik ve tam bağımsızlıktan asla vazgeçmeyiz

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye genelinde büyük coşkuyla kutlanıyor.

Meclis'teki 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"GELECEĞİMİZİN TEMİNATI YAVRULARIMIZIN HER GÜNÜ BAYRAM NEŞESİYLE GEÇSİN"

Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 104’üncü yıl dönümünü ve gözümüzün nuru evlatlarımızın 23 Nisan Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyorum. Geleceğimizin teminatı yavrularımızın her gününün bayram neşesi içinde geçmesini temenni ediyorum.

Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ülkemizin bugünlere gelmesinde katkısı olan herkesi saygıyla anıyorum.

İstiklâlimiz ve istikbalimiz uğrunda gözlerini kırpmadan canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin her birine Allah’tan rahmet niyaz ediyorum."