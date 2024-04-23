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23 Nisan 2024 14:24 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 14:47

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com.tr
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan 23 Nisan mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye genelinde büyük coşkuyla kutlanıyor.

Meclis'teki 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı - 1. Resim

"GELECEĞİMİZİN TEMİNATI YAVRULARIMIZIN HER GÜNÜ BAYRAM NEŞESİYLE GEÇSİN"

Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 104’üncü yıl dönümünü ve gözümüzün nuru evlatlarımızın 23 Nisan Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyorum. Geleceğimizin teminatı yavrularımızın her gününün bayram neşesi içinde geçmesini temenni ediyorum.

Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ülkemizin bugünlere gelmesinde katkısı olan herkesi saygıyla anıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı - 2. Resim

İstiklâlimiz ve istikbalimiz uğrunda gözlerini kırpmadan canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin her birine Allah’tan rahmet niyaz ediyorum."

Kaynak: Tgrthaber.com.tr
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