Bakan Özhaseki'den Özgür Özel'e sert cevap: Sözde çevreciler bizi anlayamaz

22 Nisan 2024 11:58 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 12:17

İYİ Parti'de bir deprem daha! Partisinden istifa etti

İYİ Parti'de bir deprem daha! Partisinden istifa etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bir ağaçlandırma etkinliği sırasında söylediği "Her tarafı yemyeşil, zümrüt gibi olan Anadolu coğrafyasını adeta talan ettik. Ağaçlarımızı yok ettik, ormanlarımızı da kel hale getirdik. Şimdi yeniden bir seferberlik başlatıyoruz" şeklindeki sözleri eleştiren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e cevap verdi.

Özel'in eleştirilerine sert sözlerle tepki gösteren Bakan Özhaseki, "Genel başkan değişse de zihniyetleri değişmiyor. Sözde çevrecilerin, çöp, çukur ve çamur ile anılanların bizi anlaması mümkün değil" dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özhaseki şu ifadeleri kullandı:

"CHP'DE ZİHNİYET DEĞİŞMİYOR"

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi her alanda kalkındırırken yeşil varlığımızı artırmaya, ülkemizin dört bir yanını ekolojik koridorlarla örmeye, millet bahçeleriyle donatmaya devam ediyoruz.

Her zaman olduğu gibi biz hizmet ederken; Genel Başkanı değişse de zihniyeti değişmeyen CHP ise yine güzel işleri eleştirmeye devam ediyor. Sözde Genel Başkan, bizim yeşil hassasiyetimizi sorgulamaya kalkıyor.

Biz AK Parti hükümetleri olarak bugüne kadar yaklaşık 7 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Bu anlamda dünyada orman varlığını artıran nadir ülkelerden biriyiz.

Pazar günü de bizzat benim katıldığım programla 271 binden fazla fidanımızı toprakla buluşturarak iklim değişikliğine karşı güçlü bir adım attık. Utanmadan bunun bile karşısında duruyorlar.

"SAHTE DOĞASEVERLER BİZİ ANLAYAMAZ"

Demagoji yapmayın! Sözde çevrecilerin, sahte doğaseverlerin, iklim değişikliği diye bir derdi olmayanların; çöp, çukur ve çamur ile anılanların bizi anlaması mümkün değildir.

Siz laf üretmeye devam edin; biz, ülkemizi kalkındırıp daha yeşil bir hâle getirecek; Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koydukları 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedeflerine mutlaka ulaşacağız."

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Özgür Özel, Now TV'de katıldığı canlı yayında Bakan Özhaseki'nin sözlerini su ifadelerle eleştirmişti:

“Sizin yüzünüzden tabii ki. Birçok şehrin yüzde 65’i maden alanı olarak işaretlendi. Ülkenin varlıkları elbette çıkarılsın ama en vahşi madencilik yöntemleriyle altın çıkarılıyor siyanürle arındırılıyor; posası bize kalıyor. Kaz Dağları ortada, Akbelen ortada. Eskiden kayda alınmayan ormanlar kayda alındığı için, gerçekte kayıtta olmayanlar kayıt altına alınıyor, kayıtta olanlar da talan ediliyor. Bu yüzden ormanlar azalmıyor gibi görünüyor. Özhaseki şunu bilsin Türkiye’nin dört bir yanını talan ettiler, güzelim Anadolu’yu bu hale getirenler kendi partisinin zihniyetidir.”