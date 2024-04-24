ASAL Araştırma'dan dikkat çeken anket sonuçları! Bu pazar milletvekili seçimi olsa...

24 Nisan 2024 08:26 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 08:28

Türkiye'nin önemli araştırma şirketlerinden Asal Araştırma, yerel seçimlerin üzerinden yaklaşık 1 ay geçerken dikkat, çekici bir anket çalışmasına imza attı. Özellikle muhalefet kanadından erken seçime yönelik beklentilerin arttığı bir döneme denk gelen anketin sonuçları ilgi çekti

YENDEN REFAH DA YÜKSELİŞTE

Katılımcılara "Bu pazar seçim olsa olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği araştırmada Cumhur İttifakı'nın 14 Mayıs 2014 Genel Seçimlerine göre oy kaybı yaşadığı, CHP'nin yaklaşık 1 puan daha yükseldiği sonucu çıktı.

Son yerel seçimlerin en dikkat çekici partisi Yeniden Refah'ın da 2,9 puan oy aldığı 14 Mayıs 2023 seçimlerine göre büyük yükseliş kaydettiği görüldü. Ankette YRP'yi tercih edenlerin oranı yüzde 4,5 oldu.

Türkiye Siyasi Gündem Nisan 2024 araştırması 26 ilde 20-21 Nisan 2024 tarihleri arasından 18 yaş üzeri 2000 kişiye sorularak hazırlandı.

ASAL ARAŞTIRMA ANKET SONUÇLARI

AK Parti: %32.2

CHP: %26.5

MHP: %9.8

DEM Parti: %9.1

İYİ Parti: %5.6

Yeniden Refah: %4.5

Zafer Partisi: %4.2

Türkiye İşçi Partisi: %2.6

Diğer: %5.5

14 MAYIS 2023 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI