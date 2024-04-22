Tgrt Haber
Haberler>Medya>Prens dizisi 2. sezon 4. bölüm 23 Nisan Salı 19:00'da yayınlanacak
22 Nisan 2024 18:11 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 18:16

Prens dizisi 2. sezon 4. bölüm 23 Nisan Salı 19:00'da yayınlanacak

BluTV'nin sevilen dizisi Prens'in heyecan dolu 2. sezonu, izleyiciler ile buluşmaya devam ediyor! Merakla beklenen 4. bölüm, nefesleri kesecek olaylarla 23 Nisan Salı günü yayınlanacak. İşte detaylar...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Prens dizisi 2. sezon 4. bölüm 23 Nisan Salı 19:00&#039;da yayınlanacak

Prens dizisinin ikinci sezonu, ilk üç bölümle izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. BluTV platformunda sevilen dizinin takipçileri, merakla 4. bölümü bekliyor. 23 Nisan Salı günü saat 19:00'da yayınlanacak olan yeni bölüm, izleyicilere unutulmaz bir deneyim vad ediyor. Detaylar haberimizde!

Prens dizisinin ikinci sezonu, ilk sezondan tanıdık isimlere ek olarak yeni oyuncularla da zenginleşti.

İkinci sezonda izleyiciler, daha da derinleşen karakter ilişkileri ve etkileyici hikaye örgüsüyle karşılaşacaklar.

Herkesin merakla beklediği Prens 2. sezon yeni bölümde neler olacak, ne zaman sorusu gündem oldu.

Prens dizisi 2. sezon 4. bölüm 23 Nisan Salı 19:00'da yayınlanacak - 1. Resim

Prens dizisinin ikinci sezonunda en büyük sürprizlerden biri, Çağlar Ertuğrul'un diziye katılması oldu.

Ünlü oyuncunun Prens'e katılmasıyla dizinin heyecanı bir kat daha arttı.

İzleyiciler, Ertuğrul'un canlandıracağı karakterin hikayesini merakla bekliyor.

Prens dizisinin yeni bölümü 23 Nisan'da yayınlanacak.

 
 
 
Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...