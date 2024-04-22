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22 Nisan 2024 17:50 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 17:51

Deadpool & Wolverine filmi, 26 Temmuz 2024'te vizyona girecek

Deadpool ve Wolverine hayranları, uzun bir bekleyişin sonunda heyecanla beklenen film için geri sayıma başladı! İşte, filmle ilgili tüm detaylar...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Deadpool &amp; Wolverine filmi, 26 Temmuz 2024&#039;te vizyona girecek

Marvel Sinematik Evreni'nin sevilen anti-kahramanı Deadpool, bu kez Wolverine ile bir araya gelerek izleyiciler ile buluşacak. Deadpool & Wolverine filmi için yayınlanan tam fragman, meraklıların heyecanını doruk noktasına çıkardı. Peki Deadpool 3 ne zaman çıkacak, filmde neler olacak? Detaylar haberimizde!

Deadpool & Wolverine, Marvel evreninin en çarpıcı karakterlerini bir araya getiriyor.

Deadpool'ün dördüncü duvarı yıkan mizahı ve Wolverine'in vahşi doğası, izleyicilere unutulmaz bir deneyim vadediyor.

Fragmanda, Deadpool'un Loki dizisindeki olaylarla ilişkilendirilmesi ve TVA ile karşılaşması dikkat çekiyor.

Deadpool & Wolverine filmi, 26 Temmuz 2024'te vizyona girecek - 1. Resim

Film, Hugh Jackman'ı Wolverine olarak yeniden görmemizi sağlayacak.

Ayrıca Deadpool'ün sevilen karakterlerinden Vanessa, Kör Al, Dopinder ve Negasonic Teenage Warhead gibi isimler de geri dönüyor.

26 Temmuz'da vizyona girecek olan Deadpool & Wolverine filmi, sinemaseverleri heyecanlandırmaya devam ediyor.

 
 
Kaynak: TGRT Haber
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