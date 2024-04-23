Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümü Türkiye Kupası'ndan dolayı haftaya yayınlanmayacak

23 Nisan 2024 21:42 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 21:43

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin takipçileri, bu akşam yayınlanacak bölümü merakla beklerken yeni bölüm yayınlanmadı. Türkiye Kupası yarı final maçlarının etkisiyle yayın akışı değişti. Detaylar haberimizde!

Bu hafta, Türkiye Kupası nedeniyle beklenen Ben Bu Cihana Sığmazsam yeni bölüm ertelendi.

Türkiye Kupası yarı final mücadeleleri bu hafta oynanacak, bu sebeple yayın akışında bazı değişiklikler oldu.

Ben Bu Cihana Sığmazam 23 Nisan Salı akşamı yayınlanmayacak.

"Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisinin yeni bölümü 30 Nisan Salı günü ekranlara gelecek.

Dizinin 65. bölümü, 30 Nisan saat 20.00'de izleyicilerle buluşacak.