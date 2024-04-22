Tgrt Haber
Haberler>Magazin>Yabancı turistlerden Yalı Çapkını setine yoğun ilgi!
22 Nisan 2024 17:27 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 17:32

Yabancı turistlerden Yalı Çapkını setine yoğun ilgi!

Başrolünde Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin Üsküdar'daki çekimine turist hayranları akın etti.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber

Yalı Çapkını 9 Haziran tarihinde yayınlanacak bölümüyle sezon finali yapacak. Çekimleri tüm hızıyla devam eden dizi, yabancı hayranlarından yoğun ilgi görüyor. 

YALI ÇAPKINI SETİNE YOĞUN İLGİ 

Yalı Çapkını'nın Boğaz'da gerçekleşen setine turistler akın etti. Yalının önünde uzun kuyruklar oluşturan hayranlar, zaman zaman çekimin ilerlemesine engel oldu. Gemilerle yalının kıyısına kadar giden turistler, dizide Ferit karakterini oynayan Mert Ramazan Demir'i görünce ise sevinç çığlıkları attı. 

Yabancı turistlerden Yalı Çapkını setine yoğun ilgi! - 1. Resim

 

Yabancı turistlerden Yalı Çapkını setine yoğun ilgi! - 2. Resim

 

 

 

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...