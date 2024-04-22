Yabancı turistlerden Yalı Çapkını setine yoğun ilgi!

22 Nisan 2024 17:27 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 17:32

Yalı Çapkını 9 Haziran tarihinde yayınlanacak bölümüyle sezon finali yapacak. Çekimleri tüm hızıyla devam eden dizi, yabancı hayranlarından yoğun ilgi görüyor.

YALI ÇAPKINI SETİNE YOĞUN İLGİ

Yalı Çapkını'nın Boğaz'da gerçekleşen setine turistler akın etti. Yalının önünde uzun kuyruklar oluşturan hayranlar, zaman zaman çekimin ilerlemesine engel oldu. Gemilerle yalının kıyısına kadar giden turistler, dizide Ferit karakterini oynayan Mert Ramazan Demir'i görünce ise sevinç çığlıkları attı.