Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti! Dünya çapında konserler vermişti

21 Nisan 2024 14:56 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 15:04

Kurtlar Vadisi oyuncusuna Azerbaycanlı iş insanından dudak uçuklatan hediye! Sözleri de şoke etti

Kurtlar Vadisi oyuncusuna Azerbaycanlı iş insanından dudak uçuklatan hediye! Sözleri de şoke etti

Emir Yeşil, uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadelesinde yenildi. Dolapdere Big Gang grubunun eski solisti olan Yeşil'in acı haberini, ünlü tiyatro, sinema ve opera sanatçısı Aslı Omağ duyurdu.

43 yaşında hayata gözlerini yuman Emir Yeşil için sosyal medya platformundan paylaşım yapan Omağ, şunları yazdı:

''Canımız Emir'imizi bu sabaha karşı kaybettik. Cenazesi 21 Nisan Pazar günü öğle namazına müteakip Altunizade Marmara İlahiyat Camii'den kaldırılacaktır.''

Öte yandan Aslı Omağ, Emir Yeşil'in uzun yıllardır birlikte olduğu hayat arkadaşıydı.

EMİR YEŞİL KİMDİR?

1981 İstanbul doğumlu olan Emir Yeşil, Heavy metal’den soul’a, pop müzikten funk’a kadar çeşitli tarzlar dinleyerek büyüdü. 16 yaşında sahne hayatına başlayan Emir, birçok grupla performanslarını sürdürdü ve bu süreçte aynı zamanda gitar, klavye ve davul çalmayı da öğrendi.

DÜNYA ÇAPINDA KONSERLER VERMİŞTİ

Emir Yeşil, Dolapdere Big Gang ile büyük markaların organizasyonlarında yer aldı. Dünya çapında İtalya, Almanya, Rusya, Fransa, Kıbrıs, Azerbaycan, Fas, Güney Afrika, Avustralya ve Japonya’da da birçok defa konser verdi.