Ünlü isimlerden tedavi gören çocuklara anlamlı sürpriz!

23 Nisan 2024 15:45 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 15:47

Uzun süredir tedavi gören çocukları sevindirmek için yapılan etkinliğe katılan birbirinden ünlü isimler, takdir topladı. Etkinlik sonunda bir teşekkür konuşması yapan Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, “Her hastalıkta olduğu gibi moral en önemli ilaç. Bugün buraya gelerek onlara ilaç oldunuz ve en önemli bayramlarını hastanede de olsa yaşama imkânı sundunuz. Sizlere çocuklarım, meslektaşlarım ve ailelerimiz adına minnetle teşekkür ediyorum” dedi.

ÜNLÜ İSİMLERDEN ANLAMLI ZİYARET

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, uzun süredir tedavi gören çocuklara moral olması için ünlü isimlerle birlikte projeye imza attı. Balon ve bayraklarla süslenen bahçeye inen çocuklarla ünlü isimler Murat Yıldırım, Nur Fettahoğlu, Aybüke Pusat, Hatice Şendil Sağyaşar, Derya Baykal, Ferhan Şensoy, İlayda Çevik, Alize Gördüm ve Selda Topal tek tek ilgilendi. Ünlü isimleri karşılarında gören çocukların sevinci gözlerine yansıdı.