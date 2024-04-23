Ünlü fenomenin kız isteme töreninde gergin anlar! Ailesinden değil komşularından istediler

23 Nisan 2024 11:14 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 14:00

Fenomen Gizem Yıldız'ı istemeye gelen damat tarafının aileden değil de komşulardan istedikleri iddiası sosyal medyada yayıldı. Açıklama yapan Yıldız, " Ben sahipsiz değilim" derken, abisinin orada olduğunu belirtti.

DAMADIN AİLESİ KOMŞULARINDAN İSTEDİ İDDİASINA AÇIKLAMA

Sevgilisiyle çektiği 'amin' videosu fenomen haline gelen Gizem Yıldız, son günlerde yaptırdığı estetiklerle de gündem olmayı başardı. Gizem Yıldız'ı istemeye gelen damat tarafı ailesinden değil komşulardan istediği öne sürülmüştü. Yıldız yaptığı açıklamada, anne ve babasıyla görüşmediğini ancak abisinin isteme töreninde olduğunu açıkladı. Annesinin kendisini 2 yaşındayken terk ettiğini söyleyen Yıldız, babasıyla son zamanlarda görüşmediklerini belirtti.