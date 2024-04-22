Ünlü fenomen Rachel Araz trafik kazası geçirdi

22 Nisan 2024 09:25 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 09:25

Sosyal medya hesabında 1 milyon takipçisi bulunan Rachel Araz, takipçilerini korkuttu. Ölümden döndüğünü belirten fenomen, yaşadığı trafik kazasını takipçileriyle paylaştı.

RACHEL ARAZ SEVENLERİNİ KORKUTTU

Moda paylaşımlarıyla sosyal medyada 1 milyon takipçiye ulaşan Rachel Araz, dün tek başına trafikteyken yaşadığı kazayı anlattı. Ölümden döndüğünü belirten Araz, ‘’En sol şeritte tek başıma otobanda giderken başka bir araç bana yandan tam dik açıyla çarptı. Beni akan trafikte tur attırarak ters çevirdi. Hava yastıkları patladı, araç durduğu anda o şokla kapımı açıp çimenlere koştum başka biri daha çarpmasın diye. Sonrası ambulans, polis, hastane. Binlerce şükür ki iyiyim ama yaşadığım travmayı bir saniye dahi unutamıyorum. O saniyeler sadece şunu düşündüm; demek böyle ölüyor insanlar trafik kazalarında. Siz ne kadar dikkat ederseniz edin başınıza bu gelebiliyor. Sinir sitemim çöktü, durmadan ağlıyorum. Allah korudu, başka bir açıklaması yok. İyi ki yalnızdım şükürler olsun ki, aksini düşünmek dahi istemiyorum.’’ dedi.