Suphiye Orancı ile Metin Akpınar karşılıklı oynamış! Duygu Nebioğlu'na bir şok daha

23 Nisan 2024 10:01 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 10:50

Müge Anlı programına çıkan Duygu Nebioğlu, Almanya'da yaşayan annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için seferber oldu. İlk kez fotoğrafı yayınlanan Orancı'nın Yeşilçam'da figüranlık yaptığı ortaya çıktı. Orancı'nın ikiz kızlarının babası Metin Akpınar ile de sahnesi olduğu öğrenildi.

SUPHİYE ORANCI’NIN METİN AKPINAR İLE DE SAHNESİ ÇIKTI

Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı’yı bulmak için Müge Anlı programına çıktı. Annesinin görüntüsü ilk kez ortaya çıkarken, Orancı’nın figüranlık yaptığı fotoğraflar da yayınlandı. Suphiye Orancı’nın İbrahim Tatlıses’in ardından kızlarının babası Metin Akpınar ile de sahnelerinin olduğu ortaya çıktı.