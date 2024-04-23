Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'a geri dönüyor

23 Nisan 2024 16:37 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 16:37

Son olarak yer aldığı Korkma Ben Yanındayım dizisi final yapan oyuncu Şevket Çoruh'un uzun süre yer aldığı Arka Sokaklar dizisine geri döneceği öne sürüldü.

ŞEVKET ÇORUH GERİ DÖNÜYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Son dizisi final olduktan sonra 17 sezon Mesut karakteriyle Arka Sokaklar dizisinden yeniden teklif alan Şevket Çoruh, yapımcı ile görüşmelere başladı. Geçen yıl projeden ayrılan Çoruh’un diziye dönmesi için birçok kez teklif götürülmüştü. Geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden Türker İnanoğlu'nun imza attığı dizinin önümüzdeki sezonda da devam etmesi planlanıyor.