Sevenleri bayram etti! Nuri Alço'dan 17 gün sonra ilk kare

23 Nisan 2024 13:55 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 13:59

Baypas ve kalp kapağı operasyonu geçiren Nuri Alço, Ankara'ya sevk edildi. Taburcu olması oyuncuya kalp pili takıldı. 17 gündür tedavi süreci devam eden Alço'nun son görüntüsünü eşi Burcu Alço paylaştı.

NURİ ALÇO'DAN İLK FOTOĞRAF

Daha sonra Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Alço'nun tedavisine kalbine pil takıldı. Tedavi süreci devam eden oyuncunun eşi Burcu Alço, "Terk etmedi sevdan beni... 17 gün sonra şükürler olsun" mesajını yazdı.