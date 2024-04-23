23 Nisan 2024 13:55 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 13:59
Sevenleri bayram etti! Nuri Alço'dan 17 gün sonra ilk kare
Yaşadığı sağlık problemi sonrası 17 gündür hastanede tedavi altında olan Yeşilçam’ın usta oyuncusu Nuri Alço’dan haftalar sonra ilk kare geldi.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Baypas ve kalp kapağı operasyonu geçiren Nuri Alço, Ankara'ya sevk edildi. Taburcu olması oyuncuya kalp pili takıldı. 17 gündür tedavi süreci devam eden Alço'nun son görüntüsünü eşi Burcu Alço paylaştı.
NURİ ALÇO'DAN İLK FOTOĞRAF
Daha sonra Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Alço'nun tedavisine kalbine pil takıldı. Tedavi süreci devam eden oyuncunun eşi Burcu Alço, "Terk etmedi sevdan beni... 17 gün sonra şükürler olsun" mesajını yazdı.
Kaynak: TGRT Haber