21 Nisan 2024 14:52 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 14:58
Kolbastı ile efsane olmuştu! Ünlü sanatçıdan acı haber geldi
Kolbastı oyununun tanınmasındaki çalışmalarıyla da ünlenen sanatçı İsmail Yazıcıoğlu'nun vefat haberi hüzne boğdu.
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Karadeniz yöresinden çıkan kolbastı oyununun tanınmasında emeği olan ses ve saz sanatçısı İsmail Yazıcıoğlu vefat etti.
Popüler halk dansı kolbastı oyununu bulanlar arasında adı geçen ses ve saz sanatçısı İsmail Yazıcıoğlu (76) hayatını kaybetti. Kalp krizi geçiren ve tedavi gördüğü Ahi Evren Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden ses sanatçısı Yazıcıoğlu, yarın Akçaabat ilçesindeki Akçakale Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacak.
Yazıcıoğlu kılınacak cenaze namazının ardından aynı yerdeki aile kabristanlığında toprağa verilecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı