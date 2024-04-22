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22 Nisan 2024 16:42 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 16:43

İsviçre'ye yerleşmişti! Şarkıcı Seher Dilovan fenomen oldu

Türk Halk Müziği sanatçısı Seher Dilovan, Türkiye’yi terk ederek İsviçre’ye yerleşti. Bir köyde eşi ve çocuklarıyla yaşayan Dilovan, fenomen oldu.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber

Ünlü türkücü Seher Dilova, Türkiye'yi terk ederek İsviçre'ye yerleşti. Köye yerleşen şarkıcı, doğa ile iç içe bir yaşam sürüyor. Fenomen haline gelen oyuncunun değişimine yorum yağdı. 

ŞARKICI SEHER DİLOVAN FENOMEN OLDU 

Şarkıcılığı bırakan Dilovan, fenomen oldu. Bahçe işlerini veya yaptığı yemekleri sosyal medyadan paylaşan oyuncuya binlerce beğeni yağdı. Şarkıcının enerjisine ve değişimine yorum yapan hayranları, "Sen hep güzeldin", "Gündem güne gençleşiyorsun", "Her geçen gün daha güzel oluyor" gibi yorumlar yaptı.

İsviçre'ye yerleşmişti! Şarkıcı Seher Dilovan fenomen oldu - 1. Resim

İsviçre'ye yerleşmişti! Şarkıcı Seher Dilovan fenomen oldu - 2. Resim

 

 

Kaynak: TGRT Haber
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