İsviçre'ye yerleşmişti! Şarkıcı Seher Dilovan fenomen oldu

22 Nisan 2024 16:42 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 16:43

Ünlü türkücü Seher Dilova, Türkiye'yi terk ederek İsviçre'ye yerleşti. Köye yerleşen şarkıcı, doğa ile iç içe bir yaşam sürüyor. Fenomen haline gelen oyuncunun değişimine yorum yağdı.

ŞARKICI SEHER DİLOVAN FENOMEN OLDU

Şarkıcılığı bırakan Dilovan, fenomen oldu. Bahçe işlerini veya yaptığı yemekleri sosyal medyadan paylaşan oyuncuya binlerce beğeni yağdı. Şarkıcının enerjisine ve değişimine yorum yapan hayranları, "Sen hep güzeldin", "Gündem güne gençleşiyorsun", "Her geçen gün daha güzel oluyor" gibi yorumlar yaptı.