İnci Taneleri dizisine Nehir rolüyle Sera Kutlubey geliyor

24 Nisan 2024 12:05 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 12:07

Yayınlanan ilk bölümüyle gündemden düşmeyen İnci Taneleri dizisine Nehir karakteri geliyor. Dengelerin yeniden oluşacağı dizi, bu hafta 12. bölümle izleyicisiyle buluşacak.

İNCİ TANELERİ DİZİSİNE NEHİR GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Perşembe günleri yayınlanan İnci Taneleri dizisine Azem’in (Yılmaz Erdoğan) “Nehir” karakterini oynayacak isim Sera Kutlubey oldu. Zalim İstanbul dizisiyle beğeni toplayan Kutlubey, İsimsizler, Hercai, İyilik ve Adım Farah gibi yapımlarda rol aldı.