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23 Nisan 2024 10:41 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 10:41

İmajını tazeleyen Murat Boz, sosyal medyanın dilinde

Pop şarkıcısı Murat Boz yeni saç stiliyle gündem olmayı başladı. Saçlarını kestiren oyuncunun yeni imajı takipçilerinden geçer not alamadı.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
İmajını tazeleyen Murat Boz, sosyal medyanın dilinde

O Ses Türkiye jüri üyesi Murat Boz, uzun bir aranın ardından sahne aldı. İmajını tazeleyen şarkıcı, saçlarını kestirdi. Boz’un yeni tarzına takipçileri yorum yağdırdı.

MURAT BOZ'UN YENİ SAÇ STİLİ GEÇER NOT ALAMADI 

Adana Portakal Çiçeği Karnavalı’nda sahne alan şarkıcı Murat Boz, sevilen şarkılarını binlerce kişiyle beraber söyledi. Konserde en dikkat çeken ise Boz'un yeni saç stili oldu. Eleştiri yağmuruna tutulan Boz'a, " Yaşını büyük göstermiş", " Olmamış Murat Boz" gibi yorumlar yapıldı. 

İmajını tazeleyen Murat Boz, sosyal medyanın dilinde - 1. Resim

 

 

 

Kaynak: TGRT Haber
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