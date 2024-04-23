İmajını tazeleyen Murat Boz, sosyal medyanın dilinde

23 Nisan 2024 10:41 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 10:41

O Ses Türkiye jüri üyesi Murat Boz, uzun bir aranın ardından sahne aldı. İmajını tazeleyen şarkıcı, saçlarını kestirdi. Boz’un yeni tarzına takipçileri yorum yağdırdı.

MURAT BOZ'UN YENİ SAÇ STİLİ GEÇER NOT ALAMADI

Adana Portakal Çiçeği Karnavalı’nda sahne alan şarkıcı Murat Boz, sevilen şarkılarını binlerce kişiyle beraber söyledi. Konserde en dikkat çeken ise Boz'un yeni saç stili oldu. Eleştiri yağmuruna tutulan Boz'a, " Yaşını büyük göstermiş", " Olmamış Murat Boz" gibi yorumlar yapıldı.