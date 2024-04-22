İbrahim Tatlıses'in kardeşi Hüseyin Tatlı makyaj yaptırdı!

22 Nisan 2024 15:06 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 15:06

İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı kardeşi Hüseyin Tatlı, 116 bin takipçili sosyal medya hesabından kızının kendisine makyaj yaptığı anları paylaştı.

İBRAHİM TATLISES'İN KARDEŞİ HÜSEYİN TATLI'DAN MAKYAJ VİDEOSU

Sosyal medya hesabından o anlara ait video paylaşan Tatlı, paylaşımına "Kızın varsa katlanacaksın ama bu fazla oldu he" notunu düştü. Ünlü ismin paylaşımı kısa süre içerisinde gündem olmayı başardı. Ceylan'dan da yorum gecikmedi.