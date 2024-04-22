22 Nisan 2024 15:06 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 15:06
İbrahim Tatlıses'in kardeşi Hüseyin Tatlı makyaj yaptırdı!
Türkücü İbrahim Tatlıses'in kardeşi Hüseyin Tatlı, kızının kendisine yaptığı makyaj videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları o anlara, "Aman İbrahim Tatlıses görmesin" gibi yorumlar paylaştı.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı kardeşi Hüseyin Tatlı, 116 bin takipçili sosyal medya hesabından kızının kendisine makyaj yaptığı anları paylaştı.
İBRAHİM TATLISES'İN KARDEŞİ HÜSEYİN TATLI'DAN MAKYAJ VİDEOSU
Sosyal medya hesabından o anlara ait video paylaşan Tatlı, paylaşımına "Kızın varsa katlanacaksın ama bu fazla oldu he" notunu düştü. Ünlü ismin paylaşımı kısa süre içerisinde gündem olmayı başardı. Ceylan'dan da yorum gecikmedi.
Kaynak: TGRT Haber