İbrahim Tatlıses, Mustafa Keser'e ateş püskürdü: Nankör insan sevmem

24 Nisan 2024 10:01 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 11:05

Türkücü Mustafa Keser’in, verdiği röportajda Orhan Gencebay, Müslüm Gürses, Fatih Kısaparmek ile ilgili “Orhan Gencebay iyi bir müzisyendir ama iyi bir ses sanatçısı değildir. Müslüm Gürses Türkiye’nin en lezzetli seslerinden biridir ama hayatımda dinlemedim çünkü kötü okuyor” sözleri İbrahim Tatlıses’i sinirlendirdi.

MUSTAFA KESER, İBRAHİM TATLISES'İ SİNİRLENDİRDİ

Canlı yayınlanan Aramızda Kalmasın programına bağlanan İbrahim Tatlıses, Mustafa Keser2in ateş püskürdü. 'Nankör insan sevmem' diyen Tatlıses, “Mustafa Keser’e sorun, onu da sahneye çıkaran kimmiş? Kanal 6’daki ‘İbo Şov’a çıkardım, oradan aldı yürüdü. Bana da zamanında konuşur gibi oldu ama ben önlemimi aldım, konuşamaz. Nankör insanı sevmiyorum. Çok iyi bir müzisyendir, onu inkar edemem. Ama tüm bu sanatçılar için söyledikleri hadsizliktir. Gündemde kalmak istediği için bunları yapıyor. Kişi olarak da haddini bilmeli. Hayatım boyunca nankör olmadım. Kör ol ama nankör olma. Ben nankörleri hayatım boyunca sevmedim.” dedi.