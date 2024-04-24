Haluk Levent, kanser tedavisi gören ablasına destek için saçlarını kazıttı

24 Nisan 2024 10:58 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 11:04

Saçlarını kazıtmış şekilde sahnede ablasıyla beraber çiftetelli oynayan Haluk Levent, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

HALUK LEVENT ABLASI İÇİN SAÇLARINI KAZITTI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Levent, "Beyin tümörü sonrası saçları da gitti ablamın. İkimizin de saçı kısacık. Geçen gün (kemoterapi’den çıkıp) konserime gelmişti Adana’da. Geleneksel olmasına rağmen bir nevi düğün şarkısı olan çiftetelli’yi pek sevmezdim. Meğer paylaşılınca çook güzel oluyormuş." notunu düştü.