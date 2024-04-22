Gibi'nin Kürsat'ı Eda Erdem hayranı çıktı! Fotoğraf çektirmek için dakikalarca sıra bekledi

22 Nisan 2024 14:05 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 14:07

Sultanlar Ligi şampiyonluk maçına ünlü oyuncular Aras Bulut İynemli, Sedef Avcı, Engin Öztürk gibi isimler katıldı. Çekişmeli geçen karşılaşmanın ardından Gibi’de Ersoy karakterini oynayan Ahmet Kürşat Öçalan, sahaya indi ve Eda ERdem ile fotoğraf çektirdi.

GİBİ'NİN KÜRŞAT'I EDA ERDEM HAYRANI ÇIKTI

Oynadığı maç sonrası herkesle tek tek ilgilenen Eda Erdem'in bir hayranı da Gibi dizisinin oyuncusu Ahmet Kürşat Öçalan çıktı. ERdem ile fotoğraf çektirmek için sıraya giren Öçalan, dakikalarca sıra bekledi. O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.