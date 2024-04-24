Fenomen Yağmur Taktaş'ı öldürdüğü iddia edilen eski sevgilinin paylaşımları kan dondurdu

24 Nisan 2024 09:16 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 09:18

İşte Benim Stilim adlı moda programında yarışmacı olan fenomen Yağmur Taktaş'ın cenazesi Adana'da toprağa verildi. Daha önce sevgilisi tarafından darp edildiğini öne süren ailesi, avukatları aracılığıyla Türk asıllı ABD vatandaşı sevgilisi A.C.F.’den şikayetçi oldu.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI GÜNDEM OLDU

Eski sevgili Andre Can'ın, Yağmur Taktaş'ın ölümünün ardından Taktaş'ın sosyal medya hesabından profil fotoğrafını değiştirdiği iddia edildi. Fenomenin eski sevgilisi olduğu iddia edilen Andre Can F.'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar görenleri şaşırttı. Andre Can F.'nin, Yağmur Taktaş ile olan fotoğrafları ve konuşmaları görenlerin dikkatini çekti.