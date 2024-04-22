Dünyaca ünlü fizikçi İstanbul'un polis araçlarına hayran kaldı! 

22 Nisan 2024 02:01 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 09:44

Bilimsel başarılarının yanı sıra Cern Deneyi'nde üstlendiği rollerle de tanınan İngiliz Fizikçi Prof. Brian Cox, sosyal medyada paylaştığı fotoğraf ile dikkat çekti.

Brian Cox gönderide, İstanbul'daki suç örgütleri tarafından kullanılan ve daha sonra polis tarafından el konulan lüks bir Bentley marka polis aracını gösterdi. Lük otomobil "Bello Jos" olarak bilinen Joseph Johannes Leijdekkers'a karşı yapılan çete operasyonu sırasında ele geçirilmişti.

"TRAFİK POLİSİNİN ARABA ZEVKİ..."

Polis aracı yapılarak İstanbul Polis'inin hizmetine verilen Bentley marka araç, Türk vatandaşların yanı sıra dünyaca ünlü İngiliz Fizikçi Brian Cox'unda dikkatini çekti.

Sosyal medya hesabından Bentley marka polis aracının fotoğrafını paylaşan Cox, "İstanbul'un pek çok güzel yanı arasında trafik polisinin araba zevki de var" notunu da ekledi.