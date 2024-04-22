Cem Yılmaz'dan her paylaşımı Serenay Sarıkaya'ya gönderme iddialarına teleskoplu çıkış

22 Nisan 2024 09:13 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 09:12

Ünlü komedyen Cem Yılmaz 4 yıl aranın ardından CMXXIV ile sahnelere döndü. Yılmaz, sahnesi kadar sık sık eski sevgilisi Serenay Sarıkaya’ya yaptığı göndermeleriyle de gündem olmayı başardı. Sarıkaya'ya yaptığı göndermeler sonrası eleştiri yağmuruna tutulan ünlü komedyen, iddialara cevap verdi.

ELEŞTİR YAĞMURUNA TUTULAN CEM YILMAZ'DAN CEVAP GELDİ

Her paylaşımı Serenay Sarıkaya'ya gönderme olarak yorumlanan Cem Yılmaz, sessizliğini bozdu. X hesabından paylaşım yapan Yılmaz, "Sosyal medyada kendini komik zanneden bi iki gerizekalı yine kendine bi eğlence bulmuş ..Nedense benimle bulmuş :) gercekten salak olmak çok büyük bi ayrıcalık, tadını çıkarın ..İlgilenmeyeceğim, bu sizin hayatınız, benim işim var” dedi. Yılmaz, daha sonra paylaştığı teleskop ile de çıkan haberlere tepkisini gösterdi.