Cem Yılmaz'dan gençlik tavsiyesi! Sosyal medyada sıraladı

23 Nisan 2024 12:05 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 12:05

Her paylaşımı olay olan Cem Yılmaz, yeni yaşını kendine has tarzıyla sosyal medya hesabından kutladı. 51 yaşına giren Yılmaz'dan gençlik tavsiyeleri geldi.

CEM YILMAZ'DAN GENÇLİK TAVSİYESİ

Sosyal medya hesabından yeni yaşını kutlayan Cem Yılmaz, "Hahhhahhhahhhahhahh hiç bu yaşa kadar geleceğim aklıma gelmemişti :))) Müthiş 🧿Doğumgünümü kutlayan tüm dostlarıma teşekkür ederim…Uzun yaşamımım sırrı hep pozitif bakmam ve kendimi sevmem :)) Bi de kendimi merkeze koymam…Ve elbette quantum ve çok az zencefil ! Ama çok az (yok denecek kadar ) ve elbette evren ! Bir de çok genç yaştan itibaren yoga…hep ama ! Devamlı 🌹 ve Fotonlar…teşekkürler hayat :)) teşekkürler 2024." dedi. Yılmaz'ın esprili paylaşımına; Hatice Aslan, Seda Bakan, Uraz Kaygılaroğlu, Meltem Cumbul ve Cem Davran da yorum gecikmedi.