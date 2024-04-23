23 Nisan 2024 14:50 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 14:50
Canan Ergüder, kafede çalıştığını duyurdu
Son olarak Aile dizisinde rol alan Canan Ergüder, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kendisine ait olan kafede kasada çalıştığını belirtti.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Aile dizisinde Leyla karakteriyle yer alan Canan Ergüder, diziden ayrıldıktan sonra işlettiği kafeye ağırlık verdi.
CANAN ERGÜDER KAFEDE ÇALIŞMAYA BAŞLADI
Sosyal medya hesabından bugün, "Eveeeet efendim bugün kasada ben çalışıyorum. Beklerim. Herkesin 23 Nisan'ı kutlu olsun" notuyla işlettiği kafede çalıştığını açıkladı. Oyuncuya yakın arkadaşı Demet Evgar da yorum yaptı.
Kaynak: TGRT Haber