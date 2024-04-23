Canan Ergüder, kafede çalıştığını duyurdu

23 Nisan 2024 14:50 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 14:50

Başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Aile dizisinde Leyla karakteriyle yer alan Canan Ergüder, diziden ayrıldıktan sonra işlettiği kafeye ağırlık verdi.

CANAN ERGÜDER KAFEDE ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Sosyal medya hesabından bugün, "Eveeeet efendim bugün kasada ben çalışıyorum. Beklerim. Herkesin 23 Nisan'ı kutlu olsun" notuyla işlettiği kafede çalıştığını açıkladı. Oyuncuya yakın arkadaşı Demet Evgar da yorum yaptı.