Ata Demirer'in annesiyle imtihanı! Taktikleri gülümsetti

22 Nisan 2024 12:10 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 12:10

Ünlü komedyen gösterisi öncesi kuliste annesiyle karşılaştı. Ayten Kaçar, oğluna anlatmasını istediği olayları sıralarken, Demirer, annesinin tavrı karşısında gülme krizine girdi.

ATA DEMİRER'İN ANNESİYLE İMTİHANI

Komedyen sahneye çıkmadan önce annesine: 'Senden bahsedersem heyecanlanma. Tadını çıkar.' derken anne Ayten Kaçar, 'Şeyi anlatmanı istiyorum Kapalıçarşı'da esnaftan azar işitmişsin ya peynir alırken, ne yaptın abi sen kendine böyle, benim bildiğim Ata Demirer böyle değildi. Nasıl zayıfladın demiş ya?' dedi. Ata Demirer annesinin sözleri üzerine gülme krizine girerken, 'Komedyene annesi sipariş veriyor. İyi seyirler anneciğim' cevabı geldi.

Sosyal medya hesabından annesiyle olan diyaloğunu paylaşan Demirer, "Komedyenin Anneyle İmtihanı" notunu düştü.