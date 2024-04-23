Alec Baldwin bir skandala daha imza attı! Sette ölüm saçan oyuncu kadına yumruk attı

23 Nisan 2024 16:03 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 16:47

Emmy ödüllü Alec Baldwin, 2023 yılının ocak ayında Rust filminin setinde rolüne çalışırken, ateşlediği silahtan çıkan kurşunla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden oldu.

ALEC BALDWIN GİTTİĞİ KAFEDE KADINA SALDIRDI

Temmuz ayında hakim karşısına çıkacak oyuncu Alec Baldwin eğer suçlu bulunursa 18 aya kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Bir kafede görüntülenen oyuncu dava ile ilgili kendisine sorular soran kadına saldırdı.

ALEC BALDWIN İKİNCİ KEZ SUÇLANDI

Sette yaşanan trajik ölüm sonrası Baldwin’e 'taksirle öldürme' suçlaması yöneltilmişti. Ünlü oyuncu ise suçlamaları reddetmiş; "Gerçek merminin sete nasıl girdiğine dair hiçbir fikrim yok" demiş, tetiğini çekmediğini ve silahın yanlışlıkla ateş aldığını söylemişti. Savcılar, davanın başlamasına iki hafta kala, ABD'li aktöre yönelik 'taksirle öldürme' (kasıt olmadan öldürme) suçlamasının düşürülmesine karar vermişti. Şimdi ise ortaya çıkan yeni kanıtların ardından 65 yaşındaki oyuncuya yeniden "kasıtsız adam öldürme" suçlaması yöneltildi.