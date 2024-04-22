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22 Nisan 2024 15:57 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 15:57

6 yıllık evlilik bitiyor! Oyuncu Aslı İnandık boşanıyor

Oyuncu Aslı İnandık, 6 yıl önce evlendiği menajer ve cast direktörü Ahad Kazmaz ile anlaşmalı olarak boşanıyor.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
6 yıllık evlilik bitiyor! Oyuncu Aslı İnandık boşanıyor

Yalan Dünya, Güldür Güldür, Benim Tatlı Yalanım ve Menajerimi Ara gibi yapımlarda rol alan Aslı İnandık, 6 yıllık eşinden boşanıyor. 

6 YILLIK EVLİLİK BİTİYOR 

2. Sayfa'nın haberine göre; 2018 yılında menajer Ahad Kazmaz ile evlenen oyuncu Aslı İnandık, boşanıyor. Sosyal medya hesaplarından uzun süredir herhangi bir paylaşım yapmayan çift, tüm karelerini de kaldırdı. 3 ay önce evlerini de ayıran çift anlaşmalı olarak boşanacak.

6 yıllık evlilik bitiyor! Oyuncu Aslı İnandık boşanıyor - 1. Resim 

6 yıllık evlilik bitiyor! Oyuncu Aslı İnandık boşanıyor - 2. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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