22 Nisan 2024 15:57 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 15:57
6 yıllık evlilik bitiyor! Oyuncu Aslı İnandık boşanıyor
Oyuncu Aslı İnandık, 6 yıl önce evlendiği menajer ve cast direktörü Ahad Kazmaz ile anlaşmalı olarak boşanıyor.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Yalan Dünya, Güldür Güldür, Benim Tatlı Yalanım ve Menajerimi Ara gibi yapımlarda rol alan Aslı İnandık, 6 yıllık eşinden boşanıyor.
6 YILLIK EVLİLİK BİTİYOR
2. Sayfa'nın haberine göre; 2018 yılında menajer Ahad Kazmaz ile evlenen oyuncu Aslı İnandık, boşanıyor. Sosyal medya hesaplarından uzun süredir herhangi bir paylaşım yapmayan çift, tüm karelerini de kaldırdı. 3 ay önce evlerini de ayıran çift anlaşmalı olarak boşanacak.
Kaynak: TGRT Haber