Zifte batan 10 köpek yavrusuna bebek gibi baktılar, zeytinyağları ile temizlediler

22 Nisan 2024 17:16 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 17:23

Erzurum'un Aziziye ilçesinde zifte bulanmış 10 yavru köpek için hayvanseverler adeta seferber oldu. Yavruların derilerinin zarar görmemesi için herhangi bir kimyasal ürün kullanmayan Mutlu Patiler Derneği üyeleri hayvanları zeytinyağı ile temizledi.

GÜNLERCE BÜYÜK UĞRAŞ VERDİLER

Mutlu Patiler Derneği Saha Koordinatörü Rabia Öztürk, yavru köpekler konusunda vatandaşların yardım isteği üzerine harekete geçtiklerini belirterek, “Erzurum'daki ekiplerimizi görevlendirdik ve araçla Susuz ilçesindeki bakımevine götürülen yavru köpeklerin ziftten temizlenerek gereken bakımlarının yaptık. Yaklaşık 2 gün boyunca ziftle yaşamak zorunda kalan yavrularda yanık yaraları oluştuğunu tespit ettik. O nedenle yaraları temizlerken çok hassas davrandık. Zeytinyağı, kaz yağı, ayçiçeği yağı, bebek yağı, margarin, mai sabunu, şampuan kullandık. Kimyasal bir madde kullanmadık” dedi.