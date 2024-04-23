23 Nisan 2024 19:09 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 19:09
Yunanistan’ın geri ittiği can salındaki 18 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 18 düzensiz göçmen kurtarılırken, bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.
Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu gönderdi.
18 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI
Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 18 düzensiz göçmen kurtarılırken, bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı