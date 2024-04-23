Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı! Çok sayıda yaralı var

23 Nisan 2024 11:09 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 11:14

Çorum'da sabah saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu yaralıların olduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre; R.S. (50) idaresindeki Metro Turizm'e ait 08 AY 080 plakalı otobüs, Samsun-Ankara kara yolu Çorum Eskice köyü yakınlarında aynı şeritte seyreden N.G. (49) idaresindeki 42 CSJ 415 plakalı tıra arkadan çarptı.

10 KİŞİ HAFİF YARALI

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada otobüsteki 10 kişi hafif yaralandı.

Yaralılardan 9'una olay yerindeki sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edilirken, bir kişi ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.