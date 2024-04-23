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23 Nisan 2024 23:09 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 23:12

Virajı alamayan otomobil istinat duvarından uçtu: 3 yaralı

Hatay’ın Antakya ilçesinde virajı alamayan otomobil 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarından aşağı uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kaza, Günyazı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.S. idaresindeki 31 ARR 995 plakalı otomobil, virajı alamayınca 5 metrelik istinat duvarından aşağı uçtu. Takla atarak ters dönen araçtaki 3 kişi yaralandı.

Virajı alamayan otomobil istinat duvarından uçtu: 3 yaralı - 1. Resim

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Virajı alamayan otomobil istinat duvarından uçtu: 3 yaralı - 2. Resim
Kazayla ilgili inceleme başlattı.

Virajı alamayan otomobil istinat duvarından uçtu: 3 yaralı - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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