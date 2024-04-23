Uyarılar peş peşe geldi! Meteoroloji saat verdi: Şiddetli fırtına geliyor

23 Nisan 2024 15:51 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 17:36

ANKARA'DA ŞİDDETLİ FIRTINA BEKLENİYOR

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; 24 Nisan Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren ilimiz genelinde; güney ve güneybatıdan kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, kısa süreli 70-80km/saat) beklendiğinden, fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

ESKİŞEHİR'DE DE FIRTINA BEKLENİYOR

Öte yandan Meteoroloji 3’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge genelinin kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar zaman zaman kısa süreli kuvvetli fırtına beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AYDIN İÇİN UYARI GELDİ

Aydın'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenirken, meteorolojiden yapılan açıklamaya göre bugün akşam saatlerinden itibaren Aydın'da kuvvetli rüzgarın etkili olacağı bildirildi. Konu ile ilgili Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada "İl genelinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/s) esmekte olan rüzgarın bugün akşam saatlerinden, yarın (24.04.2024 Çarşamba) akşam saatlerine kadar il genelinde güney ve güneybatıdan yer yer fırtına (70-80 km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.

MUĞLA ÇEVRESİNDE FIRTINA

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarıda, bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün akşam saatlerinden itibaren, Muğla çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, kısa süreli 70-80 km/saat) bekleniyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

3 İL İÇİN KRİTİK UYARI

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre; Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak illeri bölgesinde bugün akşam saatlerinden itibaren beklenen rüzgarların, güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Geçtiğimiz hafta sonu Kale ilçesi ve il genlinde hasarlara yol açan fırtınanın neden olabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

MANİSA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "İl genelinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/s) esmekte olan rüzgarın bugün akşam saatlerinden, yarın (24.04.2024 Çarşamba) akşam saatlerine kadar il genelinde güney ve güneybatıdan yer yer fırtına (70-80 km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.