Üsküdar-Samandıra metro hattında arıza!

22 Nisan 2024 08:39 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 08:58

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Sabahın ilk saatlerinde başlayan teknik arıza sebebiyle Altunizade metro istasyonuna gelen vatandaşlar kalabalık nedeniyle ilerlemekte zorlandılar.



Samandıra ve Üsküdar yönünden gelen yolcular Altunizade istasyonunda trenlerden tahliye edildi. Yolcular güvenlik görevlileri tarafından başka yönden gelen trenlere doğru ilerledi.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Yolculara uyarı anonsu yapılırken Metro İstanbul, Üsküdar-Altunizade istasyonları arasına metro seferlerine ek olarak ücretsiz İETT otobüslerinin konulduğunu duyurdu. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "M5 Üsküdar-Samandıra metro hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Altunizade istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır" denildi.