Ünlü tarihçi İlber Ortaylı'dan sevenlerini üzen haber! 

24 Nisan 2024 02:04 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 02:38

Türk Hava Yolları'na ait TK2337 sefer numaralı ve TC-LJF kuyruk tescilli Boeing tipi bir yolcu uçağı, İzmir'den İstanbul'a yapacağı uçuş için kapıdan 21.45 civarında ayrıldıktan sonra dikkat çeken bir olay yaşandı.

Yolcular arasında bulunan ünlü Türk tarihçi ve yazar İlber Ortaylı, kalkış öncesi sağlık sorunu yaşadı. Bunun üzerine kabin ekibi hızla müdahale etti ve pilot, uçağı tekrar kapıya yönlendirme kararı aldı.

UÇAKTAKİ DOKTOR MÜDAHALE ETTİ

İlber Ortaylı'ya uçakta bulunan bir doktor tarafından yapılan ilk müdahale sonrasında ciddi bir soruna rastlanmadı, ancak Ortaylı'nın tansiyon düşüklüğü yaşadığı belirlendi.

Sonrasında yapılan kontrollerde Ortaylı'nın uçuşa devam edebileceği anlaşıldı ve uçak gecikmeli de olsa İstanbul'a doğru yola çıktı.

İlber Ortaylı'nın son sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenilidi.