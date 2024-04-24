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24 Nisan 2024 02:04 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 02:38

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı'dan sevenlerini üzen haber! 

Ünlü Türk tarihçi ve yazar İlber Ortaylı, Türk Hava Yolları'nın (THY) İzmir-İstanbul uçuşunda rahatsızlandı. Kalkıştan hemen önce rahatsızlanan Ortaylı'ya müdahale yapıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen ünlü tarihçinin uçağı rötar yapmak zorunda kaldı. 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ünlü tarihçi İlber Ortaylı&#039;dan sevenlerini üzen haber! 

Türk Hava Yolları'na ait TK2337 sefer numaralı ve TC-LJF kuyruk tescilli Boeing tipi bir yolcu uçağı, İzmir'den İstanbul'a yapacağı uçuş için kapıdan 21.45 civarında ayrıldıktan sonra dikkat çeken bir olay yaşandı.

Yolcular arasında bulunan ünlü Türk tarihçi ve yazar İlber Ortaylı, kalkış öncesi sağlık sorunu yaşadı. Bunun üzerine kabin ekibi hızla müdahale etti ve pilot, uçağı tekrar kapıya yönlendirme kararı aldı.

UÇAKTAKİ DOKTOR MÜDAHALE ETTİ

İlber Ortaylı'ya uçakta bulunan bir doktor tarafından yapılan ilk müdahale sonrasında ciddi bir soruna rastlanmadı, ancak Ortaylı'nın tansiyon düşüklüğü yaşadığı belirlendi.

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı'dan sevenlerini üzen haber!  - 1. Resim

Sonrasında yapılan kontrollerde Ortaylı'nın uçuşa devam edebileceği anlaşıldı ve uçak gecikmeli de olsa İstanbul'a doğru yola çıktı.

İlber Ortaylı'nın son sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenilidi. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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